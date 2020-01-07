«Забыл впасть в спячку»: Медведя засняли на дороге в Сочи

Очевидцы засняли на камеру медведя, который бежал по дороге на территории города Сочи. Хищник направлялся в сторону Красной Поляны.

При просмотре ролика можно заметить, что медведь бежит по полосе для встречных машин, а свидетель снимает дикое животное из машины, которая движется параллельно зверю. Пользователи Сети заметили, что инцидент случился неподалеку от Медвежьего угла 4 января.

Многие комментаторы видеоролика были удивлены тем, что медведь не находится в спячке. Но, по словам экспертов, время залегания медведя в берлогу сдвинулись из-за продолжительного теплого периода в Краснодарском крае, сообщает Телеканал Звезда.