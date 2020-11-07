За сутки жители Липецкой области лишились более 1 млн из-за мошенников

За прошедшие сутки жители Липецкой области перевели мошенникам более 1 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Злоумышленники звонили липчанам и представлялись сотрудниками банка. После этого они утверждали, что неизвестные пытаются снять деньги с карт местных жителей.
Так, 53-летний липчанин перевел на «безопасный счет» 50 000 рублей, а 39-летняя женщина перевела 431 000 рублей в «защищенную банковскую ячейку», чтобы отменить сомнительную операцию.
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Пострадали и другие люди. 60-летняя жительница Измалковского района перевела 350 000 рублей, 35-летняя женщина из Лебедяни — более 300 000 рублей, а 32-летняя жительница Задонского района — 20 000 рублей.
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