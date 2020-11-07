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Новости мираПроисшествия

За сутки жители Липецкой области лишились более 1 млн из-за мошенников

Елена Лобанова

За прошедшие сутки жители Липецкой области перевели мошенникам более 1 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД. 

Злоумышленники звонили липчанам и представлялись сотрудниками банка. После этого они утверждали, что неизвестные пытаются снять деньги с карт местных жителей. 

Так, 53-летний липчанин перевел на «безопасный счет» 50 000 рублей, а 39-летняя женщина перевела 431 000 рублей в «защищенную банковскую ячейку», чтобы отменить сомнительную операцию. 

 — Также мошенники позвонили мужчине 1988 года рождения. В ходе телефонного разговора они узнали информацию об имеющихся у него кредитных обязательствах и предложили новый банковский продукт для досрочного погашения долга. Воспользовавшись этой программой, клиент банка якобы гасит кредит по сниженной процентной ставке. Поверив мошенникам, мужчина лишился 390 тысяч рублей, — говорится в сообщении. 

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Пострадали и другие люди. 60-летняя жительница Измалковского района перевела 350 000 рублей, 35-летняя женщина из Лебедяни — более 300 000 рублей, а 32-летняя жительница Задонского района — 20 000 рублей. 

— Под предлогом пресечения оформления кредита житель Добринского района 1982 года рождения. перевел 210 000 рублей на шесть различных телефонных номеров сотовой связи. В течение нескольких часов четыре «специалиста банка» объясняли ему необходимость перевода денежных средств, — рассказали в пресс-службе УМВД.

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