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Новости мираОбщество

«За поправки»: Тарзан показал свадьбу с Королевой

Алексей Агеев
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Известный шоумен Сергей Глушко, который более известен как Тарзан, показал в своем Инстаграме свадьбу с певицей Наташей Королевой. Событие прошло в 2003 году и было снято на видео, сообщает Дни.ру.

При просмотре контента можно заметить, что Сергей и Наташа ставят подписи в документе. В это время шоумен пошутил, задрожав и притворившись, что не желает жениться. В ответ певица взяла букет цветов и замахнулась на будущего мужа.

«Голосуем за поправки в семейном положении», – пошутил Глушко в подписи к публикации.

Подписчикам Тарзана публикация пришлась по душе. Многие порадовались за влюбленных и отметили, что на видео Сергей и Наташа выглядят счастливыми.

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