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Вылетел через лобовое стекло: Молодой человек погиб в Мордовии

Ночью с 17 на 18 октября в Атюрьевском районе республики Мордовия разбился 20-летний парень. Он умер после того, как его легковой автомобиль врезался в большегруз.

Это случилось около населенного пункта Атюрьево. Молодой водитель из поселка Торбеево, управляя иномаркой Chevrolet Aveo, протаранил попутный КамАЗ. После столкновения легковой автомобиль оказался на встречке, а 20-летний автомобилист вылетел из салона через лобовое стекло.

От полученных во время ДТП повреждений он умер на месте происшествия. По факту произошедшего ведется проверка, сообщает Инфо-РМ.

Фото: vk.com/pro_10tvrm

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