«Вся квартира в крови»: мужчина упал ногой на нож и умер

Накануне в квартире в Анадырском проезде на северо-востоке Москвы было найдено тело мужчины. Об этом пишет телеканал РЕН ТВ.

Обнаружившие погибшего люди сначала сообщили сотрудникам полиции об убийстве. Вскоре выяснилось, что речь вряд ли идет о криминале. На теле мужчины нашли одно ножевое ранение – он поранил ногу.

По предварительной версии, мужчина скончался в результате несчастного случая – упал на нож. Эксперты проверяют, находился ли погибший в состоянии алкогольного опьянения.