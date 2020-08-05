Врач назвала безопасную дозу лапши быстрого приготовления

Диетолог Ольга Григорьян рассказала, с какой частотой можно кушать лапшу быстрого приготовления и при этом не подвергать своё здоровье опасности. При этом она отметила, что данную пищу лучше из рациона убрать.

«Быстро приготавливаемая еда содержит большое количество разрыхлителей и вкусовых добавок, поэтому она и быстрая. Она уже обработана фосфатами, глюконатом натрия и другими пищевыми ингредиентами, которые разбивают молекулы пищи», — рассказала диетолог.

Она призвала не есть лапшу быстрого приготовления чаще, чем два раза в месяц. Если кушать ее редко, то вреда для здоровья не будет, сообщает РЕН ТВ.