Воспитательница истязала малышей в Архангельской области

В Новодвинске суд вынес приговор бывшей воспитательнице детского сада, которую обвиняли в истязании детей. Об этом стало известно телеканалу РЕН ТВ.

Сообщается, что инцидент произошел в детском саду «Радуга». Как стало известно, 32-летняя женщина постоянно таскала детей за волосы, изолировала их в наказание в помещениях детского сада, раздавала детям пощечины, а одному мальчику даже залила воду в ухо из медицинского шприца.

Отметим, что злоумышленницу признали виновной в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию четырех малолетних воспитанников дошкольного образовательного учреждения.

Отметим, что за жестокое обращение с детьми женщину приговорили к 400 часам обязательных работ и возмещению морального ущерба в размере 120 тысяч рублей. Суд также постановил лишить жестокую воспитательницу возможности работать с детьми на срок в три года.