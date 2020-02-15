Volkswagen рассказал о новой Jetta для России

Сотрудники российского представительства компании Volkswagen в России рассказали о новой версии популярного седана Volkswagen Jetta. Ожидается, что отечественные дилеры получат эту машину в свое распоряжение во втором квартале 2020 года.

По данным работников Volkswagen, главной «фишкой» новинки станет инновационный экстерьер и новейшие технологии, внедренные в интерьер. Так, седан получит светодиодную оптику, а также цифровую «приборку» Active Info Display1, навигатор Discover Media с 8-дюймовым дисплеем, бесключевой доступ и запуск двигателя KESSY и приятную подсветку салона.

О стоимости новой Jetta в России официальных данных пока что нет. Однако ожидается, что популярная модель будет стоить минимум 1,3 миллиона рублей, сообщает 32cars.

Фото: 32cars