Водитель спас семью уток в Тюмени

Водитель спас утиное семейство на дороге в Тюмени. Это случилось на улице Таллинской.
Взрослая утка перепрыгнула через бордюр, однако следовавшие за ней птенцы не смогли это сделать и остались на дороге. им грозила опасность. Их едва не задавил водитель такси.
Увидев это, другой автомобилист остановился, вышел из машины и стал ловить утят на дороге и отправлять их к маме, переправляя их через забор. При этом другие водители притормозили, сообщает РЕН ТВ.
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