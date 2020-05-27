Четверг, 28 мая, 2020
11.7 C
Рязань
type here...
Поиск по сайту

Водитель спас семью уток в Тюмени

Алексей Агеев
-

Водитель спас утиное семейство на дороге в Тюмени. Это случилось на улице Таллинской.

Взрослая утка перепрыгнула через бордюр, однако следовавшие за ней птенцы не смогли это сделать и остались на дороге. им грозила опасность. Их едва не задавил водитель такси.

Увидев это, другой автомобилист остановился, вышел из машины и стал ловить утят на дороге и отправлять их к маме, переправляя их через забор. При этом другие водители притормозили, сообщает РЕН ТВ.

‡агрузка...

Подписывайтесь на 7info: Яндекс Новости/ Яндекс Дзен/ Google News/ Telegram

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

На Северной окружной дороге в Рязани вновь произошло ДТП

Видео
Вечером в среду, 27 мая, на Северной окружной дороге в Рязани произошло ДТП. Информация об этом появилась в группе Подслушано у Водителей...
Узнать больше

В Рязани пропала женщина, нуждающаяся в медицинской помощи

Новости Рязани
В Рязани пропала 54-летняя Екатерина Ивановна Купцова. Информация об этом появилась на странице ПСО «Мещёра». Местонахождение женщины неизвестно со...
Узнать больше

В Рязани умер мужчина с положительным результатом теста на COVID-19

COVID-19
В среду, 27 мая, в Рязани умер мужчина, у которого был положительный результат теста на коронавирус. Об этом сообщила оперативная группа правительства...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

ДТП на трассе М5 в Подмосковье: пострадавших забирал вертолёт

Новости мира
Серьёзное ДТП случилось в Московской области на федеральной трассе М5 «Урал». Автомобили столкнулись по пути из Рязани в Москву.
Узнать больше

На двух маршрутах в Рязани перестанут действовать льготы

Новости Рязани
С 1 июня льготный проезд отменяется в маршрутках №41 и №88. По данным мэрии, они дублируют муниципальные маршруты троллейбуса №1 и автобуса №7.
Узнать больше

Утиное семейство сфотографировали практически в центре Рязани

Новости Рязани
Во дворе дома №13 на улице Пушкина в Рязани сфотографировали утиное семейство. Снимки размещены в паблике Рязань. На фото...
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Героический бизнес

Акценты
Известные киногерои помогут понять меры поддержки МСП.
Узнать больше

Как избежать ошибок на ЕГЭ. Советы министра

Акценты
В 2020 году российские выпускники попали в уникальную ситуацию. Впервые в истории российского образования была введена дистанционная система обучения, отменены ВПР и...
Узнать больше

Чем опасно «смотреть фильм онлайн бесплатно в хорошем качестве»

Акценты
Роскачество поясняет, что скрывается за потреблением нелегального видеоконтента.
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+