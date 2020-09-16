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Новости мираПроисшествия

Водитель грузовика изнасиловал и убил случайную попутчицу под Иркутском

Никита Брыкин

Первое судебное заседание прошло по резонансному делу об убийстве 25-летней жительницы Иркутской области, которую изнасиловал и убил случайный попутчик, пишет «КП».

Инцидент произошел 23 мая. Сообщается, что женщина на попутках отправилась по Александровскому тракту в село Еловка. В деревне Урик ее предложил подвезти 44-летний водитель грузовика. Проехав несколько километров, злоумышленник свернул с трассы, заехал в лес, где жестоко изнасиловал попутчицу.

Испугавшись, что жертва расскажет обо всем полиции, мужчина связал ее веревкой и загрузил в кузов грузовика.

«Она сказала: «Я все сделаю, только не убивай», – рассказал злоумышленник.

По его словам, он задушил женщину, забрал ее украшения, а затем, чтобы скрыть следы, закопал ее тело и сумку. Потом спокойно поехал на своем грузовичке в город. При обыске в его доме нашли чуть более 20 кг наркотиков. Мужчине предъявлены обвинения по сразу нескольким статьям.

Отметим, что извергу грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

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