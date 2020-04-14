Водитель бросил умирать ребенка после ДТП в Башкирии

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Сотрудники полиции нашли водителя, который бросил умирать после аварии 14-летнюю девочку в Кушнаренковском районе. Об этом пишет «АиФ» со ссылкой на ГИБДД по Башкирии.

ДТП произошло утром 13 апреля. По предварительным данным, владелец авто «ВАЗ-2106» вылетел с дороги, после чего бросил машину и скрылся. На месте происшествия было обнаружено тело ребенка.

Водителем оказался 18-летний молодой человек. Его нашли дома без сознания с травмами характерными при ДТП. Он был госпитализирован. Известно, что водительских прав у парня не было.

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