Внуки периодически избивают и выкидывают в подъезд пенсионерку

Житель Омска рассказал о рукоприкладстве в отношении пожилого человека. Об этом пишет портал «Om1.ru».

По словам автора поста, внуки постоянно бабушку и выкидывают ее на лестничную площадку. Утверждается, что жители этой квартиры употребляют алкоголь практически ежедневно, а как только ветерану войны приходит пенсия, ее избивают и забирают деньги.

Сообщается, что в дом в Амурском поселка приезжала полиция. В правоохранительных органах рассказали, что факт приезда полиции был. Проводится проверка по фактам, изложенным в социальной сети.