Владимир Путин дал оценку дистанционному обучению

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В четверг, 21 мая, президент России Владимир Путин провёл совещание по вопросам образования. В этом году из-за распространения коронавируса в стране было введено дистанционное обучение.

Президент отметил, что в организации дистанционного обучения были сложности. Такой практики не было нигде в мире. Глава государства поручил объективно оценить результаты дистанционного обучения, в новом учебном году организовать контроль полученных знаний, выделить время для повторения и закрепления материала, который дети изучали дистанционно, устранить пробелы.

– Мы приобрели уникальный опыт, и он должен работать на повышение качества образования. Чтобы дети, где бы они ни жили, могли слушать лекции ведущих преподавателей, – заявил Владимир Путин.

Также президент поручил ускорить работу по цифровизации школы, подключить все учебные заведения к высокоскоростному интернету.

При этом глава государства опроверг все слухи о том, что дистанционное обучение станет основной формой и отменит привычный формат.