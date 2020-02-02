Вагон поезда разорвало пополам в Подмосковье

Портал «Подмосковье сегодня» сообщил об инциденте, в результате которого на территории депо Куровская Орехово-Зуевского городского округа разорвало пополам вагон поезда.

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Сообщается, что это произошло из-за ошибки местного сотрудника. Сначала неправильные маневры привели к соударению двух пустых вагонов поезда, после чего работники железной дороги попытались растащить состав. В результате вагон электрички разорвало на две части.

Отметим, что в результате случившегося никто не пострадал. Появилось видео с места происшествия.