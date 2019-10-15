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В Ярославле пенсионеры подрались из-за просроченных продуктов: видео

Ярославцы разместили в соцсетях видеоролик, на котором пенсионеры делят между собой просроченные продукты. Кадры вызвали большой резонанс в Сети.

При просмотре видео можно заметить, как 6 взрослых людей преклонного возраста стоят около мусорного контейнера и копаются в нем. Автор снятого безобразия сообщил, что в «популярном» контейнере были просроченные продуктовые товары из супермаркета, который находится через дорогу от места событий.

Автор видео отметил, что копаться в контейнере пожилых людей заставила нужда. Кроме того, ярославец отметил, что в ходе «битвы» за продукты он успел увидеть драку, сообщает 76.ру.

Фото: Жесть Ярославль / Vk.com

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