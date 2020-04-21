В Якутии мужчина погиб при побеге из обсерватора

52-летний мужчина с подозрением на COVID-19 погиб 21 апреля в Вилюйске на территории Якутии. Он пытался сбежать из обсерватора.
Известно, что погибший оказался в обсерваторе, потому что у него был контакт с болевшей коронавирусом женщиной. У самого 52-летнего россиянина инфекцию не нашли. 21 апреля он должен был быть выписан.
Как сообщает Знак, гражданин пытался совершить побег из обсерватора несколько раз. Сегодня он хотел выбраться через окно. Однако его побег оказался неудачным: мужчина сорвался и упал, разбившись насмерть.
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