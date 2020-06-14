В Воскресенске рецидивист поймал девушку на платформе и изнасиловал ее в лесу

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В Воскресенске столичного региона 29-летний рецидивист надругался над 20-летней девушкой. ЧП случилось в мае текущего года.

Насильник гулял около железнодорожной платформы. Он заметил жертву и схватил ее за шею. Мужчина угрожал девушке ножом и заволок ее в лесополосу. Далее нападавший надругался над потерпевшей.

После инцидента пострадавшая сразу сообщила об инциденте правоохранителям. Было возбуждено уголовное дело. Преступник пойман. Ведется следствие, сообщает Регион Онлайн.