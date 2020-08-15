В Воронеже водитель сбил девушку с коляской и сбежал

Водитель автомобиля «ВАЗ-2105» сбил девушку с коляской на улице Космонавтов в Воронеже. Об этом пишет портал «Вести».

Сообщается, что в результате ДТП коляска перевернулась. Водитель скрылся с места случившегося. Как оказалась девушка с ребенком на проезжей части – неизвестно. Пешеходного перехода на месте аварии нет. Пострадавших госпитализировали.

Появилось видео с места ДТП. На следующий день автомобилиста задержали, он оказался серийным нарушителем ПДД. За последний год мужчина 45 раз попался на нарушении ПДД.