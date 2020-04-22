В Тюмени юноша прислал соседке еду на дроне

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Пока по России гуляет COVID-19, а граждане нашей страны спасаются от инфекции на самоизоляции, приходится изобретать новые способы доставки еды. Именно такой метод показал тюменский подросток.

Он доставил еду соседке, использовав для этого дрон. Парень просто привязал мешок с продуктами к летальному аппарату и отправил его в «плавание». Несмотря на ветер и сопротивление, коптер долетел до назначенной точки, сообщает РЕН ТВ.

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