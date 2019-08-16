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В Татарстане подростки с шилом напали на азербайджанца

В Набережных Челнах 15-летний и 16-летний парни совершили нападение на уроженца Азербайджана. Преступники пришли домой к иностранцу, захватив биту и шило.

Они ударили мужчину, а затем ударили мужчину шилом в голову как минимум два раза. После этого из соседней комнаты вышел родственник пострадавшего. Его нападавшие также побили.

По факту ЧП уже начато расследование. Правоохранители уже установили личности преступников. Сообщается, что ранее они работали у потерпевшего на рынке. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту разбоя, сообщают Вечерняя Казань.

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