В связи с коронавирусом Липецке введён запрет на посещение кладбищ

Надежда Майорова
Новости мира

Казанские спортклубы поменяли логотипы из-за COVID-19

Хоккейный клуб «Ак Барс» и футбольный клуб «Рубин» изменили свои логотипы на время борьбы с пандемией коронавируса. Новость об этом распространили пресс-службы...
Узнать больше
Культура

Меган Маркл озвучила первый проект для Disney

Британская герцогиня Меган Маркл, покинувшая королевство,  а затем и Канаду, вместе с мужем - принцем Гарри и сыном, решила обосноваться близ Голливуда. Выбор места...
Узнать больше
Новости мира

Юлия Ковальчук напугала фанатов своим селфи

Бывшая участница музыкального коллектива «Блестящие» Юлия Ковальчук напугала фанатов новой фотографией. Снимок появился на странице звезды в Инсграме. На...
Узнать больше
Новости мира

Эксперты назвали напиток, препятствующий поражению легких

Иностранные диетологи назвали продукт, который воспрепятствует поражению легких. Им является чай с куркумой. Известно, что в куркуме содержится куркумин,...
Узнать больше
Новости мира

Маргарита Симоньян потеряла ребенка

Главный редактор RT Маргарита Симоньян рассказала, что она потеряла ребенка. Она сообщила это на своей страничке в Инстаграме. –...
Узнать больше
-

В связи с пандемией коронавируса  регионы России принимают  меры по предотвращению ЧС. В Липецке объявлен запрет на посещение кладбищ. На территорию мемориалов допускаются только похоронные процессии. Жителей города призывают проводить прощальные мероприятия в узком кругу.

В этой связи изменено движение транспорта. Маршрут № 13 не будет заезжать на Косырёвское кладбище.

Запрет действует с 28 марта. На данный момент ограничения введены до 14 апреля,  — пишет gorod48.

Смотрители кладбищ обходят территорию, на въездах дежурят сотрудники соответствующих ведомств, информационные таблички размещены на воротах.

Подпишитесь на РИА «7 новостей» в Яндекс.Новостях и GoogleNews. Наш канал в Telegram

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Новая информация о коронавирусе в Рязанской области

Новости Рязани
По состоянию на 16.00 понедельника, 30 марта, в Рязани выявлено 3 случая коронавируса. Об этом сообщила оперативная группа правительства Рязанской области. 
Узнать больше

Собственники жилья в ЖК «Северный» получили ключи от новых квартир

Новости Рязани
Клиенты ООО «Северная Компания» получили ключи от своих квартир в новом третьем доме, расположенном в жилищном комплексе «Северный». Всего счастливыми обладателями жилья...
Узнать больше

Житель Касимова хотел убить сестру железной рельсой

Новости Рязани
В Касимове 60-летний мужчина угрожал убийством 57-летней сестре. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.  Конфликтную ситуацию...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Ново-Рязанская ТЭЦ признана Министерством энергетики России лучшей социально ориентированной компанией в отрасли

Новости Рязани
Ново-Рязанская ТЭЦ признана победителем всероссийского конкурса Министерства энергетики РФ на звание «Лучшая социально ориентированная компания в энергетике 2020 г.» в номинации «Развитие...
Узнать больше

В Рязани ужесточили ограничительные меры из-за коронавируса

Новости Рязани
В распоряжение губернатора Рязанской области о мерах по предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-2019 внесены существенные изменения. Полный текст документа опубликован на сайте...
Узнать больше

Следствие по делу о взятках в МП «Детское питание» завершено

Новости Рязани
Завершено расследование уголовного дела МП «Детское питание» в Рязани. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России. Уголовное дело было...
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Роспотребнадзор рассказал, как правильно дезинфицировать многоразовые маски

Акценты
На сайте Роспотребнадзора появилась информация о том, как правильно использовать многоразовые маски.  В сообщении отмечается, что многоразовые маски, объявления...
Узнать больше

Рязанское отделение Сбербанка подвело итоги работы

Акценты
Рязанское отделение Сбербанка подвело итоги работы за 2019 год. Об основных достижениях организации рассказал управляющий Иван Семёнов. В...
Узнать больше

Коронавирус и новые мировые тренды

Акценты
Мы живем в уникальное время, о котором в будущем напишут в учебниках истории. Эпидемия коронавируса существенно повлияла не только на нашу жизнь,...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+

БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

Новая информация о коронавирусе в Рязанской области

Tele2 начислит гигабайты тем, кто сидит дома

Собственники жилья в ЖК «Северный» получили ключи от новых квартир