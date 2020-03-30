В связи с коронавирусом Липецке введён запрет на посещение кладбищ

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В связи с пандемией коронавируса регионы России принимают меры по предотвращению ЧС. В Липецке объявлен запрет на посещение кладбищ. На территорию мемориалов допускаются только похоронные процессии. Жителей города призывают проводить прощальные мероприятия в узком кругу.

В этой связи изменено движение транспорта. Маршрут № 13 не будет заезжать на Косырёвское кладбище.

Запрет действует с 28 марта. На данный момент ограничения введены до 14 апреля, — пишет gorod48.

Смотрители кладбищ обходят территорию, на въездах дежурят сотрудники соответствующих ведомств, информационные таблички размещены на воротах.