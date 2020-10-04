В Свердловской области на пожаре погибли пять человек: двое взрослых и трое детей

В субботу, 3 октября, в городе Тавде Свердловской области произошел пожар. В результате погибли пять человек, в том числе трое детей, сообщает региональный следственный комитет.
Все произошло поздно вечером. Возгорание началось в квартире, находящейся на втором этаже в многоквартирном доме на улице Энгельса. В результате пожара погибли двое взрослые и трое маленьких детей 2015, 2016 и 2019 годов рождения.
По факту произошедшего СК по Свердловской области возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».
Как сообщил начальник пресс-службы областного главка полиции Валерий Горелых ТАСС, личности погибших уже установили.
В рамках масштабной модернизации сети, которую «ЭР-Телеком», кстати, начинает с Рязани, клиенты получили возможность увеличить скорость домашнего интернета. В новой линейке «Дом.ru» тарифные планы на 100, 250 и 500 Мбит/с. Но на этом компания не планирует останавливаться.