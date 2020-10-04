В Свердловской области на пожаре погибли пять человек: двое взрослых и трое детей

В субботу, 3 октября, в городе Тавде Свердловской области произошел пожар. В результате погибли пять человек, в том числе трое детей, сообщает региональный следственный комитет.

Все произошло поздно вечером. Возгорание началось в квартире, находящейся на втором этаже в многоквартирном доме на улице Энгельса. В результате пожара погибли двое взрослые и трое маленьких детей 2015, 2016 и 2019 годов рождения.

По факту произошедшего СК по Свердловской области возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

— По поручению руководства следственного управления областного СКР, на месте происшествия работает усиленная следственная группа в составе сотрудников межрайонного отдела СК, следователя отдела по расследованию особо важных дел и отдела криминалистики регионального Следственного комитета. Органами СКР допрашиваются свидетели, назначается комплекс необходимых экспертиз в целях выяснения точной причины смерти, установления очага и причины возгорания. Выясняются условия, в которых проживала данная семья, — говорится в сообщении.

Как сообщил начальник пресс-службы областного главка полиции Валерий Горелых ТАСС, личности погибших уже установили.

— По предварительной информации, пожар начался из-за неосторожного обращения с огнем. Маленький ребенок играл с зажигалкой, в результате чего и произошло возгорание. Собранные доказательства мы уже направили в следственный комитет, — рассказал Валерий Горелых.