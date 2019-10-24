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В Стерлитамаке машина «Яндекс.Такси» улетела в обрыв: видео

23 октября машина «Яндекс.Такси» улетела с дороги в обрыв. ЧП случилось в городе Стерлитамаке (республика Башкортостан).

Известно, что Лада Гранта под управлением таксиста упала в обрыв на улице Бабашкина, в районе Левашовки. В момент ДТП в салоне легковушки за исключением шофера был еще и пассажир. Последний получил травмы и угодил в медучреждение после падения автомобиля в обрыв.

Упавшую в пропасть Гранту поднимали на дорогу, использовав, кран-манипулятор. Очевидцы сообщают, что таксиста подрезала Лада Приора. Информация проверяется. Ведется расследование, сообщает Стерлитамак.ру.

Фото: vk.com/dpsstr

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