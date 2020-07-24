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Новости мираПроисшествия

В Сочи водитель вышел из машины прямо на скорости 90 км/ч

Иван Федоров

Сочинский водитель оштрафован сотрудниками полиции за исполнение очень опасного трюка на дороге общего пользования. Мужчина выпрыгнул из салона своего автомобиля на ходу. В этот момент черный седан двигался со скоростью около 90 км/ч по автомагистрали.

Момент исполнения опасного трюка был заснят на видео очевидцами. Они выложили ролик в Сеть. При просмотре можно заметить, как водитель черных Жигулей вылезает из салона авто, когда транспортное средство едет по автобану со скоростью в 90 километров в час. Мужчина становится ногами на асфальт, скользит по дороге, а затем опять запрыгивает в машину.

За такое отважное поведение сотрудники правоохранительных органов решили оштрафовать лихача. В отношении мужчины были составлены два протокола. Его наказали за езду без ремня и управление транспортом без водительских прав, сообщает РЕН ТВ.

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