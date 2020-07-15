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Новости мираПроисшествия

В Сочи пара занялась сексом на пляже и попалась полиции

Никита Брыкин

Телеканалу РЕН ТВ стало известно о задержании парочки, которая любовным утехам прямо на набережной в Сочи. Ролик опубликован в Сети.

Сообщается, что молодые люди занялись сексом на качелях на городском пляже. Проходившие мимо полицейские попросили их одеться и пройти с ними в отделение. Стражи порядка отметили, что парень и девушка совершили мелкое хулиганство.

При этом правоохранители спросили у пары, почему они продолжили предаваться утехам, даже когда увидели их. Молодым людям может грозить до 15 суток.

«Что же вы на нас смотрите и продолжаете? Или это фетиш такой?», – спросили они.

Девушка вдруг стала очень стеснительной и сказала, что не может одеться при полицейских, потому что ей неловко, что они увидят ее голой.

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