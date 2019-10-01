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В Сатке женщина купила сосиску с деревом внутри

Жительница Сатки купила сосиску в тесте, чтобы перекусить. Однако еда «преподнесла сюрприз».

Дело в том, что женщина обнаружила в сосиске деревянные зубочистки. Известно, что во время поедания булочки с полуфабрикатом потерпевшая не поранилась, так как вовремя почувствовала инородно тело на зубах.

Информация об инциденте была размещена в соцсетях. Пользователи Сети отреагировали на инцидент бурно: одни призвали пожаловаться на производителя и продавца продукта, другие выразили недоумение тем, как куски дерева могли угодить в еду, сообщает Саткинский рабочий.

Фото: соцсети

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