В Сатке женщина купила сосиску с деревом внутри

Жительница Сатки купила сосиску в тесте, чтобы перекусить. Однако еда «преподнесла сюрприз».

Дело в том, что женщина обнаружила в сосиске деревянные зубочистки. Известно, что во время поедания булочки с полуфабрикатом потерпевшая не поранилась, так как вовремя почувствовала инородно тело на зубах.

Информация об инциденте была размещена в соцсетях. Пользователи Сети отреагировали на инцидент бурно: одни призвали пожаловаться на производителя и продавца продукта, другие выразили недоумение тем, как куски дерева могли угодить в еду, сообщает Саткинский рабочий.

Фото: соцсети