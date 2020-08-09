В Саратове высмеяли мужчину, который постирал одноразовые маски

Жители Саратова высмеяли в соцсети мужчину, который постирал одноразовые медицинские маски и повесил их на балконе сушиться. Фото с масками было выложено в паблике «Подслушано Саратов».

Публикация вызвала смех и иронию у пользователей Сети. Люди не поняли, зачем гражданин постирал одноразовую вещь, которую следует выкидывать после применения.

«Да не стирается она и не гладится, откуда знаю – не спрашивайте», – сказал один из пользователей.

В комментариях под постом жители Саратова стали насмехаться над экономным человеком и предложили ему стирать презервативы.