В России предложили запретить караоке

Российские депутаты предложили запретить караоке. Уточняется, что петь будет нельзя в развлекательных заведениях.

Представители Госдумы отправили запрос с идеей в министерство здравоохранения России. В обращении к медикам они напомнили, что на территории РФ все еще выявляют по 4 тысячи зараженных коронавирусом в день.

Авторы идеи напомнили, что многие эксперты полагают, что именно караоке помогает распространяться Covid-19. Запрет на караоке в увеселительных заведениях предлагается ввести до конца года, сообщает МК.