В Приморье готовятся к новому мощному тайфуну

В субботу, 5 сентября, губернатора Приморского края Олег Кожемяко поручил главам муниципалитетов и профильных ведомств лучше подготовиться к новому удару стихии, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Глава Приморского края считает главной задачей — наладить электроснабжение населенных пунктов, где после первого тайфуна без света остались около 18 000 человек. Олег Кожемяко поручил организовать группировку спасателей от 6 до 25 человек, которая будет готова в любой момент приступить к работе.

По словам РИА “Новости”, тайфун “Хайшен” ожидается 7-8 сентября. Во вторник ночью, 8 сентября, по заливу Петра Великого и к югу района Поворотный — Золотой предвидится высота волн до 4 метров, а в южных портах подъем уровня моря может достигнуть критических отметок.

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Сотрудники МЧС отмечают, что больше всего опасности стихия представляет для Октябрьского, Хасанского, Уссурийского, Ханкайского и Пограничного районов. В этих местностях возможен резкий подъем уровня воды от 0,7 до 2,5 метра.