В Петербурге задержали расчленившего родителей мужчину

В Петербурге правоохранительные органы задержали мужчину, которого в Самаре разыскивали за убийство пожилых родителей. Об этом пишет телеканал РЕН ТВ.

Тела мужчины и женщины с множественными ножевыми ранениями обнаружили 31 августа в квартире. Сообщается, что у пенсионеров были отсечены голова и кисть. На момент находки тел пенсионеры были мертвы около пяти дней.

Отмечается, что вероятного злоумышленника задержали в Петербурге, когда он устроил скандал в автобусном парке.

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По предварительной информации, мужчина состоит на учете в психоневрологическом диспансере.