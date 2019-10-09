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В Петербурге водитель избил и ограбил смотрителя за треногой

Работника Центра автоматической фиксации административных правонарушений в ГИБДД города Санкт-Петербурга ограбили и избили. Мужчина в момент ЧП находился на своем рабочем месте и фотографировал нарушения ПДД.

Мужчина присматривал за размещенным около трассы комплексом фиксации нарушений ПДД. В это время на инженера набросился водитель Ford Focus. Дебошир затормозил, вышел из авто, а затем стал оскорблять работника центра фиксации нарушений. Словесная атака вскоре превратилась в избиение потерпевшего. В Сети появилось видео с места инцидента. На нем можно заметить, как водитель иномарки начинает бить смотрителя за камерой. После нападения автомобилист забрал у пострадавшего служебную камеру фиксации нарушений ПДД.

Избитый и ограбленный мужчина рассказал о происшествии правоохранителям. По факту грабежа возбудили уголовное дело. Начато расследование, сообщает Мегаполис.

Фото и видео: 78.ру

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