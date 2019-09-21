В Петербурге столкнулись 5 автомобилей

В Северной столице произошло массовое ДТП. Авария случилась на Шлиссельбургском проспекте.

Информация о ДТП появилась в паблике «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в соцсети ВКонтакте. Сообщается, что участниками столкновения стали 5 транспортных средств. К посту приложены фотографии. На них можно увидеть, что как минимум два автомобиля получили серьезные механические повреждения.

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Информации о пострадавших не имеется. Кроме того, пока что отсутствуют официальные комментарии относительно инцидента.

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб»