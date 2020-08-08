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Новости мираПроисшествия

В Петербурге кладовщик свернул шею 55-летней актрисе во время секса

Никита Брыкин

Возбуждено уголовное дело в отношении 38-летнего жителя Петербурга, который подозревается в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека, пишет «МК».

Сообщается, что в коммунальной квартире на набережной реки Фонтанки было найдено тело 55-летней женщины с жуткими травмами. Ей свернули шею и переломали кости груди. Выяснилось, что ее партнер перестарался во время секса с играми в стиле БДСМ.

Мужчина задержан. Он кладовщиком одной из петербургских фирм. Экспертиза подтвердила, что он занимался с женщиной жестким сексом, в ходе которого последняя и получила травмы и скончалась.

Отмечается, что жертва необычных любовных утех была актрисой второго плана. Она числилась в группах по подбору актеров кино в соцсетях и принимала участие в съемках эпизодов. Недавно погибшая жаловалась бывшей однокурснице, что провела много часов на морозе при съемках фильма «Дылда», но не один эпизод с ней в окончательный монтаж картины не попал.

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