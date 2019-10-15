В офисах ФБК в 30 регионах России проводятся обыски

Следственным комитетом Российской Федерации продолжается расследование уголовного дела, возбуждённого по факту совершения финансовых операций с денежными средствами, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем (п. «б» ч. 4 ст. 174 УК РФ). Об этом сообщается на сайте Следственного комитета РФ.



Сегодня в рамках предварительного следствия в 30 субъектах проводятся обыски в штабах самой организации, а также по месту жительства ряда сотрудников региональных подразделений ФБК. Изымаются предметы и документы, имеющие значение для расследования.



Ряд сотрудников ФБК вызваны к следователям для допроса по уголовному делу.



Кроме того, по ходатайству СК России судом наложен арест на открытые ФБК в кредитных организациях счета. Установлено, что на указанные счета поступали денежные средства из иностранных источников. В частности, этот факт стал основанием для внесения фонда в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента.



Расследование продолжается.

