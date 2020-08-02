В Новосибирске мужчину избили «из-за службы в ВДВ»

Житель Новосибирска попытался успокоить дебошира, но в итоге был избит до потери сознания. Инцидент случился во дворе дома на улицы Высоцкого.

Как сообщает РЕН ТВ, двое неизвестных накинулись на потерпевшего. Это случилось ночью 31 июля. Все случилось в тот момент, когда пострадавший пытался утихомирить пьяного мужчину, который устроил дебош около подъезда. В это время к нему подошли двое незнакомцев.

«Молодые люди подошли и начали разговоры «за жизнь». Спросили, где служил муж. Им послышалось, что в ВДВ, хотя на самом деле муж служил в зенитно-ракетных войсках. Им почему-то не понравилось, что «служил именно в ВДВ». После перерыва в разговоре эти молодые люди вновь подошли к мужу и один из них ударил его в челюсть», – сказала жена избитого гражданина.

В результате нападения потерпевший потерял сознание и упал. После этого его избили ногами. В медучреждение побитый мужчина был доставлен с переломом костей черепа, сотрясением мозга и ушибами головы. Врачи вынуждены были наложить изьитому шесть швов.