В Новгородской области начался запланированный на 2021 год ремонт дорог

В Новгородской области начался ремонт дорог, запланированный на 2021 год. Об этом сообщают «Новгородские вести».

В частности, ООО «СитиКом» приступило к ремонту трех дорог: 4,8 км автомобильной дороги Великий Новгород – Нехино – Старая Мельница; 1,9 км автомобильной дороги Прилуки – Новое Село и 1,7 км автомобильной дороги Химкомбинат – Болотная.

Начальник «Новгородавтодор» Константин Куранов пояснил, что это связано с желанием подрядчика. Именно он захотел начать работы раньше запланированного срока. При этом, по его словам, соблюдается и качество выполняемого ремонта.

— К настоящему времени на дороге «Прилуки — Новое село» сняли старое покрытие и уже уложили верхний слой асфальта. На дороге»Химкомбинат – Болотная» пока успели только выполнить фрезерование, а на дороге «Великий Новгород – Нехино – Старая Мельница» сняли старое покрытие только на 20%, — говорится в сообщении.

Помимо укладки нового асфальта, на участках укрепят обочины, восстановят посадочные площадки, заменят старые дорожные знаки и нанесут горизонтальную дорожную разметку.