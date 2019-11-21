В Нижнем Тагиле по вине коллег погиб кардиолог

Издание «Е1» рассказало о гибели в Нижнем Тагиле из-за врачебной ошибки 57-летнего кардиолога Андрея Карасева.

Сообщается, что он проработал в больнице больше тридцати лет. Ему предстояла несложная операция по удалению нагноения на ноге. Находясь под капельницей, мужчине стало плохо.

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Выяснилось, что его коллеги ввели препарат, на который у пациента была аллергия. Кроме того, произошла задержка с подачей кислорода из-за сломанного аппарата. Медик скончался.

Отметим, что лечащий врач на суде признал свою вину. Ему назначили штраф в размере 25 тысяч рублей.