В Москве женщины придумали, как отомстить мужчинам в метро за расставленные ноги

В Метро Москвы засняли видеоролик, который показывает, как девушки решили высмеять менспрединг – явление, при котором мужчины сидят в общественном транспорте, широко расставив ноги.

Видеозапись с забавным и «мстительным» контентом появилась в паблике «Дикая Москва». При просмотре ролика можно заметить, что парень заходит в вагон метро и намеревается присесть рядом с читающей девушкой.

Но мадам показывает растяжку: она сперва кладет на два соседних места левую ногу, а затем, исполняя шпагат, занимает правой ногой еще два места около себя. Таким образом, молодой человек остается ни с чем, сообщают РИА Новости.