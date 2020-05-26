В Москве женщина пришла с тесаком за деньгами к соседке

51-летняя жительница Москвы решила оригинальным и радикальным способом получить деньги со своей соседки. Она встретила знакомую около подъезда дома на Нижегородской улице и стала угрожать ей ножом.
Женщина пообещала применить холодное оружие, если 42-летняя приятельница не даст ей денежные средства. напуганная потерпевшая убежала и заявила в полицию о произошедшем, добавив, что денег нападавшей она не должна.
Угрожавшая тесаком женщина задержана. Теперь она может угодить в тюрьму за разбой, пишут Вести.
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