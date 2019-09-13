В Москве студент умер от любви к бывшей

13 сентября в Москве умер 20-летний парень. Он учился в Московском авиационном институте. Молодой человек скончался в комнате общежития на Фестивальной улице. По предварительным данным, причиной смерти является остановка сердца от душевных переживаний из-за девушки.

Сообщается, что 20-летний студент МАИ родился в Краноярске. Он учился на третьем курсе и был перспективным сотрудником: его ждала работа в Роскосмосе. Летом парень расстался с однокурсницей и сильно нервничал из-за этого. Вчера, 12 сентября, его бывшая неожиданно пришла в комнату к экс-возлюбленному. Студент отсутствовал, и дама болтала с соседом парня. Когда погибший пришел и увидел бывшую любовь, то побледнел и вышел. Ближе к ночи студент пошел гулять по Москве с другом. Страдавший молодой человек рассказал все, что у него накопилось на душе. После прогулки студенты уснули, а утром 20-летнего красноярца не смогли разбудить соседи: парень был мертв, в ноздрях виднелась кровь.

Врачи пока что не называют точную причину смерти студента. Следы криминальной кончины парня не обнаружены. По словам знакомых и друзей погибшего, он не принимал наркотики и не болел. По предварительным данным, жизнь молодого человека оборвалась в результате инсульта или инфаркта. Точно причину смерти поможет установить судмедэкспертиза, сообщает МК.