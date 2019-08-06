В Москве пьяные посетители ТЦ избили доставщика еды

Двое неизвестных избили сотрудника сервиса доставки еды Delivery. Инцидент произошел в торговом центре «Калейдоскоп» в Москве.

По словам очевидцев, молодой человек случайно задел одного из мужчин рюкзаком. Приятели, находясь в состоянии алкогольного опьянения, набросились на парня и начали его избивать, пишет Комсомольская правда.

Сообщается, что мужчины скинули его самокат, который чуть не попал в женщину с коляской, били жертву головой об стол, хотели скинуть его с 4-го этажа. Драку прекратили сотрудники Росгвардии.