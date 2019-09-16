В Москве неадекватный водитель протаранил 7 машин

В Москве автомобилист под наркотическими веществами устроил массовое ДТП. Информация об инциденте была размещена в группе «ДТП и ЧП | Москва и МО Онлайн | МСК» в социальной сети ВКонтакте.

Сообщается, что дорожная авария случилась на Изюмской улице. Там неадекватный водитель врезался сразу в 7 легковушек – все они стояли на парковке.

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Известно, что в результате массовой аварии одна из автомашин вспыхнула. Однако к серьезным последствиям данный инцидент не привел, так как авто удалось оперативно потушить.