В МЧС объяснили, как избежать ДТП

Сотрудники МЧС рассказали, как снизить риск возможного попадания в дорожно-транспортное происшествие. Эксперты подметили, что многие аварии случаются из-за беспечности и невнимательности водителей.

Представители министерства чрезвычайных ситуаций призвали автомобилистов пользоваться на дорогах периферийным зрением. Такой метод поможет увидеть происходящее по бокам.

Кроме того, водителям рекомендуют внимательна следить за едущими рядом и позади машинами. Нужно контролировать скорость соседей по потоку.

Сотрудники МЧС призвали водителей меньше пользоваться сигналом, потому что его применение злит и отвлекает других автолюбителей. Не нужно игнорировать ремни безопасности, кушать и пить за рулем, пишет РИА Новости.