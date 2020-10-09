В Липецке столбы обрабатывают антирекламным покрытием

В пятницу, 9 октября, столбы в Липецке начали обрабатывать антирекламным покрытием, сообщает ГТРК «Липецк».

Специальное средство передало властям общественное движение «Красивый Липецк». Бесцветное покрытие, которое можно наносить на дерево, металл и другие материалы, препятствует прилипанию клеящих или загрязняющих веществ.

— Сегодня специальный состав опробовали на Плехановском спуске. 12 фонарных столбов и дорожных знаков очистили от объявлений, затем нанесли антирекламное средство. Объявления, по заверению производителей, будут хуже клеиться и проще сниматься: следов на поверхностях не остается, — говорится в сообщении.

Пока на каждый столб нанесли по одному слою, который должен выдержать неограниченное количество снятий листовок. В ближайшее время администрация города собирается оценить эффективность средства. Если все будет хорошо, то покрытие закупят.