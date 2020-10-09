В Липецке столбы обрабатывают антирекламным покрытием

В пятницу, 9 октября, столбы в Липецке начали обрабатывать антирекламным покрытием, сообщает ГТРК «Липецк».
Специальное средство передало властям общественное движение «Красивый Липецк». Бесцветное покрытие, которое можно наносить на дерево, металл и другие материалы, препятствует прилипанию клеящих или загрязняющих веществ.
Пока на каждый столб нанесли по одному слою, который должен выдержать неограниченное количество снятий листовок. В ближайшее время администрация города собирается оценить эффективность средства. Если все будет хорошо, то покрытие закупят.