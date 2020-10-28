В Липецке сотрудников Росреестра подозревают в получении взятки значительного размера

В Липецке сотрудники Росреестра подозреваются в получении значительной взятки, сообщает пресс-служба регионального СК.

По предварительной информации, должностные лица в марте-апреле 2020 года получили взятку от сотрудника. Сделали они это по предварительному сговору. Сумма должна была увеличить размер премий, выдаваемых работникам.

— Изъята необходимая для следствия бухгалтерская и другая документация. Допрашиваются свидетели и очевидцы произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается и находится на личном контроле руководителя следственного управления СК России по Липецкой области, — говорится в сообщении.

В отношении злоумышленников возбудили уголовное дело по статье «Получение взятки в значительном размере за совершение входящих в служебные полномочия действий в пользу взяткодателя, а также за общее покровительство по службе, группой лиц по предварительному сговору». Максимальное наказание за такое преступление — лишение свободы на срок от 7 до 12 лет.