В Липецке пропала парковка на 5 000 машин

В среду, 2 сентября, житель Липецка заметил, что по плану в городе должна была появиться парковка на 5 000 машин. Однако человек уверен, что в городе нет места под такую большую парковку, сообщается в группе “ВКонтакте” “Убитые дороги Липецка”.

В документации, что представлена на сайте госзакупок, сказано, что строительство парковки должно было начаться 29 мая и закончиться 15 июня 2020 года. Заказчиком проекта выступило МАУК “Нижний парк”. Строительство парковки на 5 000 автомобилей оценивается в 884 900 рублей.