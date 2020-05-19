В Липецке появился новый главный смотритель города

Начальником управления главного смотрителя Липецка назначен Евгений Суханов. Об этом сообщается на сайте городской администрации.
Эта должность оставалась вакантной с конца января текущего года. Руководил управлением с приставкой и.о. Виктор Алексеев. Приказ о назначении Суханова вчера подписал Николай Дергунов.
Евгению Суханову 35 лет. Он имеет высшее образование по специальности инженер-строитель. Имеет опыт работы в крупных компаниях. До этого назначения руководил проектом строительства одного из предприятий Липецка.
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