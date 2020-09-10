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Новости мираПроисшествия

В Ленинградской области служебный пес спас девушку от изнасилования

Иван Федоров

В среду, 9 сентября, в Ломоносове Ленинградской области служебный пес спас 15-летнюю девушку от изнасилования, сообщает BAZA. 

Вечером того дня местная жительница вышла из дома и направилась в салон красоты, где работает ее мама. Однако до родительницы девушка так и не дошла, а ее телефон был выключен. 

Перепуганная женщина обратилась в полицию. Сотрудники правоохранительных органов решили привлечь к делу служебного пса по кличке Волк Меркурий. Собаке дали понюхать одежду пропавшей, после чего четвероногий помощник привел полицию к заброшенному зданию. Пес со стопроцентной точностью указал нужный подъезд, где злоумышленник как раз собирался изнасиловать девушку. Мужчина попытался сбежать, но сотрудники правоохранительных органов его задержали. 

По словам потерпевшей, когда она шла в салон красоты, преступник поймал ее и угрожал ножом. После этого злоумышленник отвел девушку на Финский залив и затащил в заброшенный дом.

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