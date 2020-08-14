В Красноярске пьяная женщина протаранил три машины при ребенке

Женщина-водитель протаранила три автомобиля и сломала забор на территории Красноярска. Последствия происшествия были засняты на видео очевидцами и показаны в соцсетях.

При просмотре контента можно заметить стоящие в ряд разбитые машины иностранного производства, виновницу ДТП и ее ребенка. Сын женщины плачет и дает маме понять, что случилось из ряда вон выходящее событие.

«Мам, ты что сделала? Мама, ты в курсе, машина денег стоит», – заявляет ребенок.

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По данным РЕН ТВ, в результате проведения освидетельствования было установлено, что виновница аварии была в состоянии алкогольного опьянения. в результате ДТП никто травм не получил. Ведется проверка.