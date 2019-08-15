В Красноярске отец выкинул 6-месячную дочь из окна

15 августа в Красноярске, на улице Автомобилистов случилось происшествие. Мужчина выкинул из окна свою 6-месячную дочь.

По словам очевидцев, отец выбросил ребенка с высоты 4 этажа примерно в 08:20. Очевидцы уточняют, что красноярец совершил дикий поступок, находясь под действием наркотиков. Соседи подтвердили информацию о том, что жители квартиры, из которой была выброшена малышка, употребляют наркотические вещества.

Одна из соседок утверждает, что отец семейства хотел выкинуть из окна и второго ребенка – его возраст составляет 1 год и три месяца. Осуществить задуманное мужчине помешала жена. Известно, что в данной семье всего три ребенка. Старшего уже отобрали органы опеки, сообщает «ТВК Красноярск».